Promozione, il live di Carcarese-San Francesco Loano

Carcare. Il San Francesco Loano arriva al Corrent per continuare la sua striscia positiva di ben 4 vittorie e un pareggio in cinque partite. Ma questa volta dovrà vedersela con la Carcarese a caccia di punti per ridurre il gap dalle zone alte della classifica, dove i biancorossi vorrebbero stare.

La squadra di Chiarlone, infatti, fin qui ha racimolato appena 5 punti e proprio al Corrent ha conquistato la prima vittoria del campionato, battendo 5 a 1 il Pra, dopo i ko subiti da Pontelungo e Bragno. Lo scorso turno, però, si è dovuta accontentare di un pari nel match esterno contro il San Cipriano, secondo pareggio fin qui dopo quello all’esordio con il Legino. Risultati che collocano al momento i valbormidesi in 11° posizione, al limite della zona playout, dove certamente non si sarebbero aspettati di stare.

