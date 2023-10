Rapallo: sabato 21 addio alle suore Gianelline, già trasferite

Come tanti altri ordini, la crisi vocazionale porta alla chiusura di conventi e monasteri. Da Rapallo sono già state trasferite le ultime suore Gianelline (Di Maria Santissima dell’Orto), Ordine nato nel nome del Santo Antonio Gianelli, presente a Rapallo da ben 155 anni. Don Stefano Curotto, arciprete nella parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, ha organizzato per sabato 21 ottobre un programma per ricordare quanto fatto da queste religiose in città, ringraziarle.

Alle 16 è previsto il saluto ufficiale nella sala consigliare; seguirà una messa in Basilica e poi un momento conviviale alla Casa della Gioventù. sarà presente anche la madre superiora generale dell’Ordine.

