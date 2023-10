“Riapertura Venere e San Terenzo possibile anche in tempi brevi, lavoriamo per dare all’Iss elementi precisi”

“La prospettiva in questo momento è positiva, in questi giorni si sono aperti varchi per una riapertura, con prescrizioni, anche entro tempi brevi, delle spiagge di San Terenzo e della Venere azzurra”. Lo ha spiegato stamani il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, nel corso dell’assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale a San Terenzo, il cui tema principale è stato naturalmente quello della situazione rotavirus, riscontrato, come spiega la relazione dell’Istituto superiore di sanità, nelle acque e nelle sabbie dei canali Lizzarella e Portiolo, a San Terenzo, e Fosso della Costa, alla Venere (non nel resto delle due spiagge né nei relativi specchi acquei); una presenza, si legge nella relazione dell’Istituto superiore di sanità, da ricondurre a reflui fognari veicolati dai canali sopra menzionati.

La possibile riapertura di Venere e San Terenzo paese (chiuse con ordinanza il 2 settembre), pur con determinati accorgimenti e limitazioni, ha spiegato il sindaco, dovrà passare attraverso alcune tappe. “Il 9 ottobre abbiamo avuto a Roma un incontro con l’Istituto superiore di sanità – ha detto Paoletti – che ha dimostrato disponibilità a ragionare su una riapertura, ma prima devono avere dati esatti. Allora ci hanno dato la disponibilità a perorare a questi fini la creazione di un tavolo che individui la sorgente del problema e le possibili soluzioni; entro martedì o mercoledì l’Istituto dovrebbe mandarci un protocollo su cui il tavolo dovrà lavorare e una volta attivato il quale si potrà procedere anche con una ambientalizzazione dell’area per definire l’estensione del problema, ricordando che la sabbia non bagnata dall’acqua dei canali non è interessata dal rotavirus, come anche non riguarda il mare. Inoltre, solo dopo gli elementi frutto di questo tavolo,, l’Iss potrà procedere con ulteriori analisi”. E per la prossima settimana, oltre all’arrivo del protocollo, è atteso, ha informato il primo cittadino, un incontro tecnico tra Comune e Provincia: “Lo abbiamo chiesto via Pec il 4 ottobre – ha detto -. Ci sono stati numerosi solleciti perché non si aveva riscontro, poi finalmente la Provincia ha risposto fissando un primo incontro per il 19 ottobre”.

