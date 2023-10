Round Zero Gym sabato scorso a Lucca per una giornata di boxe in casa Pugilistica Lucchese. Tre gli atleti schierati per la società spezzina dal maestro Luca Riccardi, coadiuvato dai tecnici Leonardo Riccardi e Manuel Lucchi. Paolo Simoncini, per la categoria -71 Kg, ha affrontato Nicola Bui della Pugilistica Carrarese: un incontro combattuto, che dopo la lettura dei cartellini da parte dei giudici ha visto vincitore Simoncini. Per la categoria -60 Kg ecco poi per la Round Zero Gym l’esordiente Giulio Borrini, di fronte Leonardo Fulgeri della Pugilistica Lucchese, che ha avuto la meglio; soddisfazione comunque da parte del maestro Riccardi, che sottolinea: “La prestazione è stata ottima, sicuramente avrà modo di rifarsi”. Infine Leonardo Burgio, categoria -67 Kg: l’atleta della Round Zero Gym, che ha esordito 33enne nel puglitato nemmen un anno fa, ha affrontato Marco Gentilini della società pugilistica livornese Spes Fortitude; un re-match dopo quello del torneo di Carrara, vinto da Burgio, che si è ripetuto anche a Lucca.

L’articolo Round Zero Gym a Lucca: affermazioni di Simoncini e Burgio, esordio convincente per Borrini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com