“Aiutatemi a salvare l’amore della mia vita”, genovese lancia una raccolta fondi per curare la moglie all’estero

Genova. Alessandro e Carolina sono marito e moglie. Genovesi, hanno due figli e sono sposati da tempo. Purtroppo un intervento mal effettuato ormai vent’anni fa ha compromesso la salute di Carolina che, da tempo, lamenta terribili dolori alla colonna vertebrale e non riesce quasi a camminare.

L’ultima speranza, per la coppia, è un’operazione iper specialistica in una clinica all’estero, a Barcellona. Ma il viaggio costa, l’intervento pure e la coppia non ha la possibilità economica per superare tutto.

