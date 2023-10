Borzonasca: fungaiola scivola su sentiero, vigili del fuoco e soccorso alpino

Una fungaiola di 46 anni è scivolata questa mattina mentre, a Borzonasca, si era addentrata in una zona impervia, cento metri sotto il sentiero che collega le località Lago di Malanotte e Ca’ dei preti. In suo aiuto i vigili del fuoco di Chiavari e il soccorso alpino. Per la donna una sospetta frattura della caviglia. Barellata, è stata trasportata fino alla carrozzabile dove era in attesa un’ambulanza della Croce verde di Borzonasca che l’ha trasportata al pronto soccorso di Lavagna.

