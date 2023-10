Dal Genoa CFC

Per la partita Atalanta-Genoa di domenica 22 ottobre al Gewiss Stadium (ore 18), per la nona giornata del campionato di Serie A Tim ‘23/24, i residenti nella regione Liguria possono acquistare biglietti esclusivamente per il settore “Distinti Ospiti”.

» leggi tutto su www.levantenews.it