Castelletto, ripulite le creuze-giungla: sfalci ripartiti su tutto il territorio

Genova. Salita Monache Turchine, salita dell’Incarnazione, rampa Silvio Fellner, salita euperiore e inferiore San Rocchino, salita Cavallo: “restyling” per le creuze di Castelletto, che nel corso di questa caldissima estate – di fatto appena finita – si erano trasformate in piccole giungle a cielo aperto, con le piante infestanti che in molti casi avevano invaso il passaggio pedonale, arrampicandosi sui muri e arrivando a ricoprire anche corrimano e parapetti.

Gli sfalci sono ripartiti a inizio settembre: come comunicato dall’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Centro Est, Tomaso Giaretti, si è iniziato da salita Oregina e salita Accinelli, scegliendo le strade e le creuze limitrofe alle scuole e agli asili, per poi procedere allargandosi a macchia d’olio al resto del territorio.

