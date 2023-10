Celle Ligure. C’era molta gente per la cerimonia di inaugurazione, ieri mattina, della nuova sede dell’Avis. Finalmente gli spazi dove fare proseguire e crescere una delle preziose realtà di volontariato del paese.

Dopo lo sfratto dai locali storici di via Colla, l’associazione volontari del sangue ha trovato posto in via Santi Giacomo e Filippo, vicino all’ufficio dell’anagrafe nei locali che, un tempo, erano destinati ai prelievi e al consultorio.

