Busalla. Davide Palermo è il nuovo allenatore del Busalla, scelto dalla società valligiana, in sostituzione del dimissionario Giorgio Lanzarone, per far uscire la squadra dal difficile momento stagionale e per cercare di aprire un nuovo ciclo sportivo, consono alle potenzialità di Compagnone e compagni.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

» leggi tutto su www.genova24.it