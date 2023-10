Diffamazione, Sgarbi deve risarcire (di nuovo) l’ex consigliera regionale Alice Salvatore

Genova. Ancora una condanna per Vittorio Sgarbi a risarcire l’ex consigliera regionale ligure, Alice Salvatore, questa volta in sede penale. La notizia è battuta dall’agenzia nazionale Dire.

Il tribunale di Genova ha condannato il politico e critico artistico per diffamazione aggravata a una pena di 10mila euro da versare allo Stato, oltre a un risarcimento immediatamente esecutivo in favore di Salvatore di 10mila euro più l’ulteriore quantificazione in sede civile e il risarcimento delle spese legali.

