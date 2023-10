+Europa avvia un tavolo di lavoro su rigassificatore Panigaglia e truck loading

+Europa La Spezia avvia un tavolo di lavoro sui temi collegati al rigassificatore di Panigaglia e al progetto del truck loading. Primo appuntamento giovedì prossimo, 19 ottobre, alle 18.00, al Circolo Fantoni, in Piazza Brin. “L’auspicio è che a questa giusta battaglia partecipino i cittadini e tutte le organizzazioni che vogliono tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza – dichiara in una nota Isabella Piro, portavoce + Europa La Spezia -. Altresì cercheremo l’unità con le forze politiche che condividono le nostre preoccupazioni”.

Prosegue la portavoce: “La decisione di indire un tavolo in merito alle problematiche ambientali e di sicurezza legate al rigassificatore di Panigaglia ed al truck loading è perché sono stati soprattutto i giovanissimi a fermarsi al gazebo ed a voler essere informati su realtà a loro completamente sconosciute, nonostante molti di loro siano nel periodo estivo abituali frequentatori di Portovenere e perché è emerso che i cittadini poco o nulla sanno. Ciò conferma che le istituzioni preposte non hanno fatto una corretta, trasparente informazione, né hanno sensibilizzato la popolazione, sindaco e presidente di Regione in primis, in merito a questioni vitali per i cittadini tutti”.

