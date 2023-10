Il Comune da il via a un piano di asfaltature per un milione e mezzo di euro

Questa mattina la giunta comunale spezzina ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di asfaltatura sulle strade cittadine per l’ammontare di 1 milione e 500mila euro.

“Un importante impegno economico – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – rivolto alla sicurezza e al miglioramento delle strade comunali. Dopo gli interventi, che nei mesi scorsi hanno interessato il centro cittadino, con questo programma di asfaltature interverremo anche nelle zone periferiche e collinari della città. Un segnale di attenzione nei confronti della qualità di vita dei cittadini e dei turisti che visitano la nostra città”.

Nei prossimi mesi dunque gran parte della città, in particolare le zona est e la zona ovest saranno interessate da questo massiccio programma di interventi che in particolare vedrà riasfaltate le strade situate nelle zone periferiche e collinari della città.

In particolare nella zona Ovest: tratti di Viale Italia, tratti di via Gramsci, Via Del Dormitorio, Via Raspolini, Via Malaspina, tratti di via Genova, un tratto corso Nazionale, tratti di via Del Canaletto, un tratto via Puccini (ingresso scuole).

Nella zona Est: tratti di via Giulio della Torre, tratti di via Sarzana, Salita Castelvecchio (capolinea bus), tratti di via Buonviaggio, Via del Camposanto, Via della Pieve, Via della Rossa, Via Carlo Alberto Federici.

Le zone sono state scelte a seguito del consueto monitoraggio del territorio da parte del settore Infrastrutture Stradali e di alcune segnalazioni acquisite tramite il sistema di gestione segnalazioni Piuma del Comune della Spezia. Contestualmente si procederà anche al ripristino o realizzazione di nuove barriere stradali che saranno posizionate in base alle asfaltature e alle esigenze che durante i lavori emergeranno.