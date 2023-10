Il Pd di Sarzana riparte da Baruzzo: “Con senso di responsabilità, impegno e orgoglio”

“Ricostruire l’alternativa, rimettere il PD al centro di un progetto civico radicato a sinistra, ma plurale”. E’ il ruolo a cui aspira la nuova segreteria guidata da Marco Lorenzo Baruzzo, eletto alla guida dei democratici sarzanesi nel congresso tenutosi ieri. Nel suo intervento davanti alla platea congressuale (assenti per motivi personali gli ex sindaci Guccinelli e Caleo) il nuovo segretario ha evocato il travaglio politico degli ultimi anni: “Non abbiamo capito una città che cambiava, abbiamo dato troppe cose per scontate. Ripartiamo dal senso di responsabilità nei confronti dei nostri militanti, dall’impegno e dall’organizzazione, ma anche dall’orgoglio. Il centrodestra ha il diritto e il dovere di governare, ma la nostra opposizione non è abusiva, non è sabotaggio: voglio dire con chiarezza che il PD è qui per rimanere, orgoglioso di far parte della storia di questa città e capace di ripartire dai propri errori. Per esempio chiamando alla guida chi un anno fa si è ritrovato apertamente in minoranze sulle scelte fatte in vista delle ultime elezioni comunali”. Tra gli spunti di lavoro citati, la battaglia per la sanità pubblica e il welfare, come la prospettiva di una coalizione politica e sociale della sinistra da costruire con largo anticipo rispetto alle prossime scadenze elettorali, “intorno ai temi che ci trovano d’accordo, con più attenzione per le periferie e le frazioni. Sarzana è policentrica e variegata, da Falcinello a Marinella le esigenze sono diversissime: non sentiamo nel governo della destra una visione della città nel suo insieme, si vive di rendita delle scelte fatte molti anni fa e si rimandano gli appuntamenti strategici. Quando invece si decide, si decide ignorando la partecipazione e limitando le informazioni per i cittadini, come dimostra il caso dell’antenna in costruzione a Sarzanello. Per noi non esistono una città di serie A e una di serie B”. Un partito da ricostruire anche nei metodi, Baruzzo chiede più sforzi da parte tutti i dirigenti, vecchi e nuovi: “Anche quando affrontiamo temi scomodi e non per forza popolari, come la transizione ecologica o le migrazioni, non possiamo accettare di perdere consenso come se fosse un prezzo inevitabile. Ascoltiamo, dialoghiamo e accompagniamo il nostro popolo senza arroganza e senza saccenza. Torniamo a essere popolari”. Un passaggio è stato dedicato alle molteplici identità che affollano il PD: “C’è spazio per tutti, ma prima di dirci chi siete, diteci che cosa fate e quanti chilometri avete sotto le vostre suole. Più delle etichette conta l’iniziativa politica”. Presenti e intervenuti durante il congresso il segretario della federazione provinciale Iacopo Montefiori, l’europarlamentare Brando Benifei e il segretario regionale Davide Natale. Daniele Lombardo e Alberto Tognoni hanno invece portato i saluti rispettivamente di CGIL e ARCI Val di Magra

L’articolo Il Pd di Sarzana riparte da Baruzzo: “Con senso di responsabilità, impegno e orgoglio” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com