Inflazione, Assoutenti: “Una famiglia genovese spende 920 euro in più all’anno rispetto a un nucleo che vive a Potenza”

Genova. A causa dell’inflazione una famiglia residente a Genova spende in media 920 euro in più all’anno rispetto allo stesso nucleo residente a Potenza. Lo afferma Assoutenti, che ha rielaborato i dati diffusi oggi dall’Istat per capire le differenze tra le varie regioni d’Italia in termini di effetti del caro-prezzi.

“Genova è la città con l’inflazione più alta a settembre pari al +7,3% su base annua, equivalente ad una stangata da +1.590 euro annui a nucleo, mentre a Potenza si registra il tasso più basso, +3,4% (pari a +670 euro annui) – spiega il presidente Furio Truzzi – Questo significa che, considerata la spesa per consumi dei cittadini residenti, una famiglia che vive a Genova a causa della più elevata inflazione spende 920 euro all’anno in più rispetto alla stessa famiglia residente a Potenza”.

