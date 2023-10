L’associazione Aidea presenta i corsi del nuovo anno accademico in Sala Dante

Sabato 28 ottobre alle 17 in Sala Dante andrà in scena l’inaugurazione dell’anno accademico dell’associazione Aidea.

Dopo la presentazione del libro di Anna Rollando “Le invisibili signore della Musica. Storie vere di artiste di talento” sarà il momento del concerto di musica al femminile, con musiche di Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Cecile Chaminsyd Mel Bonis, Lili Boulanger. Si esibiranno Silvia Schiaffino, al flauto, e Leonardo Vaccarone, al pianoforte.

Infine ci sarà la presentazione dei corsi dell’associazione: presentano Isabella Braibanti e Erika Pisacco.

L’appuntamento è in Via Ugo Bassi 4 e l’ingresso è libero.

Per informazioni: info@aidealaspezia.org – 329 7462081

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com