M5S a Lista Toti: “Destra ligure prima tace fingendosi morta, poi si desta e gracchia bugie”

“Fiumi di parole in malafede dalla Lista Toti Liguria per replicare al nostro comunicato di questa mattina. La retorica scelta per attaccarci (e ce lo aspettavamo) non solo denota una scarsa conoscenza della materia cinefila e si attorciglia su sé stessa con le solite lagnanze al limite del disco rotto, ma consegna anche al pubblico che legge la classica arrampicata sugli specchi. Sappiamo fin troppo bene in quali condizioni si trovi la sanità ligure e Report ha semplicemente messo il dito in una piaga infettata dalla politica sbagliata di una destra che privatizzerebbe anche il privato. Ed è una piaga nota a noi ma prima ancora ai liguri, che per farsi curare devono o aspettare mesi, se non anni; o intasare le liste d’attesa delle regioni confinanti; o rivolgersi ai privati”.

Lo dichiarano i pentastellati del M5S Liguria Fabio Tosi e Paolo Ugolini.

