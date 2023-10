Meteo, sulla Liguria nubi in aumento e burrasca da nord: da oggi temperature in calo

Liguria. Si apre un periodo con caratteristiche autunnali, infatti la nuova settimana inizia con l’arrivo di fresche correnti settentrionali che determineranno un calo delle temperature. Ecco le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 16 ottobre, attenzione per vento forte o anche di burrasca da nord, specie tra Genova e Capo Mele. Al mattino avremo cieli molto nuvolosi o coperti sui versanti padani centro-occidentali, non si esclude qualche goccia di pioggia associata. Sul resto della regione transito di spesse stratificazioni medio-alte in un contesto asciutto. Nel corso del pomeriggio spessa nuvolosità medio-alta sull’intero territorio regionale, non sono escluse locali pioviggini associate a ponente, persisterà della nuvolosità bassa solo sui versanti padani più occidentali. Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo. Temperature in diminuzione, specie nelle zone interne: saranno comprese sulla costa tra 14 e 25, nell’entroterra tra 5 e 21 gradi.

» leggi tutto su www.genova24.it