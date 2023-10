Una tegola in casa Spezia in vista della partita contro il Palermo. Il club comunica l’infortunio di Lukas Muhl, che dopo i problemi all’adduttore di inizio settembre è costretto ad un nuovo stop per una lesione di basso grado al muscolo pettineo della gamba destra, per cui il difensore ha già cominciato il percorso riabilitativo. Un nuovo problema muscolare che priverà Alvini del centrale probabilmente per un paio di settimane, costringendolo a saltare la partita del Barbera del prossimo lunedì.

L'articolo Muhl si ferma ancora: infortunio muscolare per il tedesco, salta il Palermo proviene da Città della Spezia.

