Ospedale degli Erzelli, il flash mob del cartello. Candia: “Questo non è un parcheggio per i tir”

Genova. “Oggi siamo saliti agli Erzelli per ribadire un concetto preciso: abbiamo tutti diritto alla salute e alla cura. Insieme agli abitanti della zona, abbiamo appeso un nuovo cartello, al posto di quello sparito, per ribadire che lì vogliamo l’Ospedale del Ponente, non un parcheggio per i tir”. Così la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia, dopo il sit-in insieme ad un gruppo di cittadini e all’ex vice presidente del Municipio Medio Ponente, Massimo Romeo, che segue la vicenda dell’ospedale agli Erzelli da 16 anni.

“Il nuovo Ospedale di Erzelli servirà oltre 330 mila persone: parliamo del ponente genovese, della Valle Stura, della Valle Scrivia e della Val Polcevera; zone che sommate contano più della metà degli abitanti di Genova – sottolinea Candia -. Le persone che vivono in questa vasta area oggi sono costrette a spostarsi chilometri fino al Villa Scassi di Sampierdarena o al San Martino per usufruire di un servizio sanitario adeguato, andando ad affollare i Pronto Soccorso. L’ospedale ‘Micone’ di Sestri Ponente chiude alle 20 e l’Evangelico di Voltri non è attrezzato per tutti i tipi di intervento, quindi chi vive a Ponente e nelle vallate si vede di fatto negato il diritto di accesso alle cure”.

