Ponte Morandi, in aula gli audio con gli ordini di Donferri: “In nessun documento devi parlare di manutenzione”

Genova. “Tu devi scrivere questo: ‘è una evoluzione, aumenta la vita utile’…”. Così Michele Donferri, numero tre di Aspi ordinava al co-progettista Emanuele De Angelis cosa scrivere nella relazione per il progetto di retrofitting del ponte Morandi in una conversazione registrata in segreto dal coimputato Marco Vezil il 5 luglio 2017, circa un anno prima del crollo, e trovata sul suo telefono dalla guardia di finanza. Subito Donferri dopo aggiunge “Non dovrai mai in nessun documento parlare di manutenzione”.

Sono gli ordini impartiti da Donferri, conditi dagli ormai noti improperi distribuiti a pioggia, ad animare la terza udienza di fila in cui viene sottoposto a esame De Angelis.

» leggi tutto su www.genova24.it