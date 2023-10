Primo premio Mirabilia, le barche elettriche liguri premiate a Lipari

Genova. Barche accessibili ai disabili e fruibili da applicazione17 imprese in gara, 6 le finaliste presenti a Lipari E’ la Barchelettriche di Genova, con il suo progetto di turismo accessibile tramite la barca elettrica Best 6.0, fruibile da applicazione, l’impresa vincitrice del premio Mirabilia/Top of the Pid 2023.

Il premio, un assegno da 3000 euro, è stato assegnato oggi al titolare, il genovese Michele Solari, nel quadro della Borsa Internazionale del turismo culturale, appuntamento annuale della rete Mirabilia, formata da 21 Camere di Commercio impegnate per il turismo sostenibile nei siti Unesco.

Il progetto è risultato vincente per l’attenzione ai temi della doppia transizione, ecologica e digitale, sia sotto il profilo sociale che su quello ambientale.

