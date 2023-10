Rapallo Pallanuoto, è vittoria con Trieste. Coach Antonucci: “Tre punti pesantissimi, complimenti alle ragazze”

Rapallo. La terza giornata del Campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile vede affrontarsi, alla comunale di Rapallo, le padrone di casa del RPN e la Pallanuoto Trieste. Partita presentata dagli addetti ai lavori come scontro diretto per l’accesso ai play off scudetto, un match molto combattuto e dall’esito incerto. Rispettando i pronostici della vigilia la “Poggiolino” è teatro di un’autentica battaglia sportiva che si conclude con la vittoria del Rapallo per 13 a 12, tre punti pesantissimi per la squadra degli Antonucci e una vittoria per nulla scontata.

Le “alambardate” guidate da Coach Paolo Zizza hanno già dimostrato nella scorsa stagione di essere una compagine ben attrezzata che si è ulteriormente rinforzata nell’ultimo mercato, inserendo atlete di assoluto spessore come il forte centro Giusy Citino, Sara Cordovani e l’esperta goleador Arianna Gragnolati. Il Rapallo dal canto suo ha profondamente rinnovato la rosa con ben sei nuovi innesti: l’ungherese Kudella alla prima esperienza nel campionato italiano, il centro boa Vomastkova proveniente proprio da Trieste, Milicevic che ha giocato con la Brizz Acireale la scorsa stagione, Giulia Lombella proveniente dal Bogliasco, il rientro di Cecilia Grasso dopo l’esperienza all’Ekipe Orizzonte e Ludovica Pizzimbone ad affiancare Caso tra i pali, un gruppo di giovanissime (Kudella e Vomastkova classe 2001, Milicevic 2003, Lombella 2004, Pizzimbone 2005, Grasso 2006) che vanno ad affiancare le compagne confermate della passata stagione.

