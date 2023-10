Rapallo: verso le elezioni, centro destra senza un coordinamento

Nella rosa dei possibili candidati sindaco di Rapallo c’è il consigliere regionale Domenico Cianci. Radio-urne avverte: “Dicesi Cianci ma leggasi Mentore Campodonico. Un indizio: l’immancabile presenza nelle fotografie”. Anche quelle in cui non si capisce il perché. L’altro candidato è Filippo Lasinio, attuale assessore ai Lavori pubblici, giovane e perfetto conoscitore della macchina comunale. O, in alternativa, Antonella Aonzo, assessore al bilancio e alla cortesia; pare (pare) gradita ad un gruppo di investitori in Rapallo.

I partiti regionali del centro destra, e le loro strategie, sono stati sconfitti prima a Chiavari, poi a Sestri Levante e forse non è il caso che tentino il tris a Rapallo. Dove non basta un eventuale accordo tra Giovanni Toti e Carlo Bagnasco. Magari guardando alla rielezione di Toti e all’ingresso di Bagnasco sui banchi del Consiglio regionale (ricalcando tutte le tappe compiute dal padre Roberto).

