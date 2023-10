‘Santa’: “Circuito Tigullio”, moto e nostalgia lungo le strade del Tigullio

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Domenica, conclusiva giornata dell’edizione 2023 del “Circuito del Tigullio”. Un sole estivo ha accolto tutti i partecipanti, impegnati, oggi, sul vero percorso dell’antica competizione. Due manches, starter l’assessore allo Sport, Patrizia Marchesini, una per le Moto più “moderne”, una per le “anziane” ma, molto giovani nelle prestazioni. Da Santa Margherita, salita fino a San Lorenzo, per poi ridiscendere fino a Rapallo. Il tutto, in una bella giornata dal clima estivo. Nessun vincitore, nessun piazzato… Tutti al primo posto, nel cuore del numeroso pubblico.

