Sinodo, a Savona approvata la seconda parte della bozza del “Liber”

Savona. Con l’approvazione della seconda parte della bozza del Liber Sinodalis è scattato il “conto alla rovescia” per il Sinodo diocesano “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando”: nelle tre ultime sessioni, a novembre e gennaio, si voterà la stesura del testo definitivo e degli emendamenti che saranno presentati, in modo da arrivare alla conclusione, il 17 marzo, con la presentazione del Libro alla vigilia della festa di Nostra Signora di Misericordia. All’undicesima assemblea, svoltasi il 13 e 14 ottobre nel Seminario Vescovile, l’ultima articolata in due giornate, hanno partecipato in media 55 sinodali sugli 84 rimasti dopo la scrematura decisa in estate.

La prima serata è iniziata con la messa che il vescovo Calogero Marino ha dedicato in modo particolare alla preghiera per la pace in Medio Oriente. La sofferta situazione che si è aperta in Israele dopo l’attacco terroristico di Hamas ha costretto per il momento a mettere fra parentesi l’ipotesi del pellegrinaggio che, nelle intenzioni dello stesso monsignor Marino, avrebbe portato nella prossima estate i sinodali e i dipendenti della Curia diocesana sulle orme di Mosè, dal Cairo al Sinai, e di Gesù a Betlemme e Gerusalemme. Tutto è sospeso – così è stato comunicato – in attesa di capire come evolverà la difficile situazione.

» leggi tutto su www.ivg.it