“Ti sfregio con l’acido”, le minacce dopo anni di botte: condannato a 4 anni di carcere

Genova. Il giudice Daniela Canepa ha condannato a 4 anni di reclusione un tunisino di 27 anni imputato di maltrattamenti e stalking nei confronti della ex fidanzata di 25.

La giovane, di nazionalità italiana, aveva subito per tre anni botte e insulti dall’uomo, geloso di ogni contatto che lei potesse avere con altre persone. In un’occasione, dopo averla scaraventata a terra, l’aveva trascinata per un piede da una stanza all’altra dell’appartamento dove vivevano nel quartiere di San Teodoro, in un’altra le aveva spaccato il telefono.

