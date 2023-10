Tigullio: streghe, diavoli e luoghi maledetti. Quando e perché la Storia diventa leggenda

Nella religione romana il Genius loci era un’entità naturale e soprannaturale legata a un luogo. Quel che fa sì che le cose, in quello spazio, siano così e non altrimenti, quel che lo rende terra di elfi e fate, oppure di fantasmi e demoni. Nel corso del tempo il genius loci ha saputo adattarsi al cristianesimo. Sappiamo, da Heinrich Heine*, “che gli antichi dèi (…) rovesciati dalla fulgida vetta della loro potenza in seguito alla vittoria di Cristo, sopravvivevano nell’oscurità di antichi templi in rovina o di foreste incantate, allettando alla perdizione (…) i deboli cristiani che vi si smarrivano”. La persistenza del mondo pagano fino a un’epoca vicina alla nostra è qualcosa che ci interessa da vicino. Alcuni riti sopravvissuti nel Tigullio fino a non molto tempo fa affondano indubbiamente in un’epoca molto distante. A metà dell’800, a Santo Stefano d’Aveto, era ancora viva un’usanza particolare: quando qualcuno cadeva malato, lo si portava alla centenaria quercia del Mulino a Villa Cella. Qui il poveretto veniva legato ai rami con piedi e mani incisi con una lama, affinché la linfa dell’albero, entrando nel sangue, lo guarisse. Pare anche che Montallegro, prima di diventare teatro dell’apparizione mariana, fosse luogo caro alle donne guaritrici, che fin dall’epoca dei Tigullii vi raccoglievano le erbe secondo un calendario preciso, agli orari propizi, prima di farsi più accorte per il rischio di incorrere nell’accusa di stregoneria, la stessa che colpì la povera Catterina. A restituirci il gusto di queste suggestioni è Simonetta Valenziano in un libro di oltre 20 anni fa, che oggi si può facilmente trovare o in una comune biblioteca o nelle imperdibili bancarelle reminder: “I Misteri della Liguria. Streghe, Fantasmi, Santi e Incantesimi nella tradizione ligure da Spezia a Ventimiglia” (De Ferrari).

Il testo è una piccola enciclopedia di curiosità che riguardano il nostro territorio, fra verità e leggenda, fra pirati saraceni e diavoletti, fra grande storia e piccole vicende locali. E’ un invito, anche, a guardare ai luoghi con più attenzione e meno superficialità, perché riservano sorprese davvero strabilianti. “Sulla scogliera di Santa Margherita c’è uno scoglio che ha una forma vagamente umana e infatti è Letterina, una fanciulla che fu gettata dall’alto del castello da un armigero ubriaco che voleva possederla. Letterina voleva dedicare la sua vita a Nostra Signora della Lettera e preferì morire che sottostare alle voglie del soldato, trasformandosi in pietra”.

