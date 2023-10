Genova. “Il Qatar a breve metterà a gara numerosi progetti di connettività regionale tra cui la rete ferroviaria ad alta velocità per il trasporto passeggeri che collegherà Doha a Riyad e quella per il trasporto merci che collegherà vari Paesi del Golfo”.

Lo ha detto in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a margine dell’incontro a Doha con l’ambasciatore Toschi, prima di proseguire il viaggio verso l’India per partecipare al Global Maritime Forum 2023 in programma a Mumbai.

