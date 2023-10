Adottato il nuovo progetto unitario per la realizzazione dell’albergo alla Vallata

L’amministrazione comunale di Lerici ha adottato nella seduta di giunta di ieri il Progetto urbanistico operativo presentato dalle società Itaca Real Estate srl ed Egeo Real Estate srl finalizzato alla realizzazione di un albergo in località Vallata. Nel 2006 era stato approvato il Progetto urbanistico operativo originario (di durata decennale e quindi scaduto), costituito da tre lotti: albergo, residenza turistico alberghiera, residenza. Un progetto, si spiega nella deliberazione di ieri, “attuato ad oggi solo per una superficie di 8.313 mq , superficie riferita al completamento sia della residenza (lotto C) sia della residenza turistico alberghiera (lotto B)” mentre per quanto riguarda l’albergo, si legge ancora, nel 2011 sono stati iniziati “solo i lavori di consolidamento dei terrazzamenti attraverso la realizzazione di berlinesi di micropali quali opere di sostegno per la realizzazione degli sbancamenti, anche questi già in gran parte completati”.

Il Puo ora adottato, “coerentemente alle prescrizioni recate dal vigente Puc – si legge ancora -, prevede una completa riorganizzazione edilizia ed urbanistica dell’area, attualmente caratterizzata da una situazione di parziale degrado e abbandono, da attuarsi attraverso il completamento delle opere già iniziate con l’oramai scaduto Puo iniziale”. E prevede, spiega ancora la delibera, “la realizzazione di interventi, da attuarsi in un unico lotto e consistenti nella riproposizione dell’edificio alberghiero nella conformazione già approvata sotto il profilo sia paesaggistico che urbanistico e le relative urbanizzazioni connesse. La superficie utile totale ammissibile risulta di mq. 4.180 per albergo non residenziale. La superficie utile totale in progetto è pari a mq 3.703. Le uniche integrazioni sono costituite dalla previsione di un locale cucina interrato su due lati e non visibile dall’esterno e di locali che saranno adibiti a SPA/centro benessere al piano interrato, che non rilevano sotto l’aspetto paesaggistico”. Con la medesima deliberazione di giunta viene anche approvato lo schema di convenzione, proposto da Itaca, tra questa, Egeo e il Comune di Lerici.

