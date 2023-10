Biodigestore, comitati e associazioni: “Sindaci e forze politiche e sociali rompano silenzio”

Sabato prossimo, 21 ottobre, alle ore 16.00 nell’ex cinema parrocchiale di Santo Stefano Magra, si terrà un’iniziativa a tema biodigestore di Saliceti organizzata da Comitato No Biodigestore, Sarzana, che botta!, Acqua Bene Comune, Cittadinanzattiva e Italia Nostra. “Un incontro con gli onorevoli Mariangela Danzì e Brando Benifei, che nella Commissione Petizioni del Parlamento europeo stanno sostenendo le denunce nostre e del sindaco Paola Sisti”, spiegano comitati e associazioni promotori, annunciando dunque la presenza dei due eurodeputati, Benifei esponente Pd, Danzì del Movimento cinque stelle.

“Abbiamo invitato sindaci e forze politiche nella speranza che prendano esempio dal Tigullio”, scrivono nella nota Comitato No Biodigestore, Sarzana, che botta!, Acqua Bene Comune, Cittadinanzattiva e Italia Nostra. “I sindaci del Levante genovese, compattamente sostenuti da tutti i partiti e forze sociali, hanno ottenuto dalla giunta Toti di cancellare il biodigestore da 16.000 tonnellate previsto dalla pianificazione ligure nel comune di Chiavari”, osservano. “E i nostri sindaci? E i nostri partiti? Si sono impegnati in una battaglia analoga a quella condotta dai loro colleghi del Tigullio? A parte Vezzano e Santo Stefano, direttamente investiti dal progetto di Iren, tutti sono rimasti silenti”, aggiungono. Nell’intervento di comitati e associazioni la richiesta “ai sindaci e alle forze politiche e sociali di rompere il silenzio. E’ anche una questione di democrazia, di uguaglianza di diritti tra aree della regione Liguria”. E ancora, comitati e associazioni, tornando su temi già toccati in un recente intervento, osservano che “secondo le interpretazioni prevalenti delle sentenze della Corte di Giustizia europea e del Tribunale di Genova nella controversia tra Iren e il Comune di Lerici, l’assegnazione dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, che il colosso emiliano ha acquisito incorporando Acam, è illegittima in quanto avvenuta senza gara di appalto”.

