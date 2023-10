Cade in un canalone ai Casoni di Suvero, fungaiolo al San Martino

Contusioni, una sospetta perforazione a un polmone e una possibile frattura a una spalla. È quanto riportato da un fungaiolo 49enne spezzino caduto in un canalone e recuperato in serata ai Casoni di Suvero, nel territorio comunale di Rocchetta Vara, dal Soccorso alpino e dai Vigili del fuoco. Intervenuti sul posto anche un medico e la Pubblica assistenza di Brugnato. Stando a quanto si apprende, l’uomo era per funghi da solo e ha personalmente chiamato i soccorsi dopo l’incidente. Lamentava una probabile frattura alla spalla destra e forti contusioni alle costole. Delicatissimo e molto complesso vista l’impervietà della zona l’intervento di recupero, che ha visto anche l’attivazione dell’elicottero Grifo, che ha prelevato il fungaiolo, dopo che era stato trattato e stabilizzato sul posto, trasportandolo all’ospedale San Martino di Genova.

