Calcio, Pontelungo. Il Celle Varazze sbatte contro il muro Breeuwer: “Grande prestazione. La nostra forza? Il gruppo”

Albenga. Pareggio importante per il Pontelungo contro una delle potenze del campionato, il Celle Varazze. Grande prova di squadra, i granata hanno dimostrato di non essere solo una neopromossa ma di possedere qualcosa in più. Unica sconfitta fino ad oggi contro la loro bestia nera, la San Francesco Loano, sicuramente una delle favorite alla vittoria finale. Buone idee nel reparto offensivo, grande solidità nelle retrovie, pronte a respingere tutte le scorribande avversarie.

Si contraddistingue ancora una volta Luca Breeuwer, bravissimo in una doppia uscita che salva il risultato nel primo tempo e nel guidare la manovra difensiva sia in fase di possesso che non: “Il mio intervento è stato importante, analizzando l’intera gara è stato anche l’unico. E’ stata una partita molto dura, si vedeva che gli avversari avevano voglia di vincere. Abbiamo cercato di giocare con il baricentro più basso, cercando di aspettarli per poi ripartire. Il nostro gioco ha funzionato bene, dobbiamo essere tutti soddisfatti“.

