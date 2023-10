Chiavari: corso di fotografia digitale; ogni mercoledì alla Pro Scogli

Dal circolo fotografico f11 di Chiavari

E’ tempo di tornare ad incontrarsi. Dopo anni di attesa torna finalmente il corso di fotografia di base del circolo fotografico f11 di Chiavari. Si torna dunque finalmente a parlare di fotografia e non solo a doverla guardare sui nostri monitor.

F11 è orgoglioso dunque di riproporre il suo innovativo corso volto a far acquisire la pratica sufficiente ad utilizzare al meglio la propria macchina fotografica, secondo l’innovativo metodo flipped classroom, che in soli pochi mesi, basato su pratici esercizi eseguibili da casa e confronti diretti in sede, permette di guadagnare le giuste familiarità con il mezzo fotografico.

