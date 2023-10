Comitato di partecipazione, due incontri per coinvolgere il mondo del volontariato

La Società della Salute della Lunigiana ha avviato un percorso per il rinnovo del Comitato di partecipazione. Il Comitato di Partecipazione è composto da membri nominati dall’Assemblea dei soci, tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società che rappresentano l’utenza che usufruisce dei servizi, espressione dell’associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo, ma non erogatori di prestazioni. Il percorso di rinnovo dei comitati è un’occasione per rilanciare il sistema di partecipazione del cittadino, che rappresenta il principio fondante del servizio sanitario nazionale. La Società della salute invita tutte le associazioni interessate, non ancora inserite nel Comitato, a presentare domanda per aderire e partecipare agli incontri dedicati. Ne sono in programma due: il primo mercoledì 18 ottobre alle 16 al Centro Icaro, in località Costamala di Licciana Nardi e il secondo venerdì 20 ottobre alle 16 al Centro Giovanile Sismondo, in Via Reisoli 11, a Pontremoli.

Entro la fine del mese verrà definita la composizione del nuovo Comitato di partecipazione della Zona Lunigiana, anche se la domanda di adesione potrà essere presentata in qualsiasi momento, scaricando il documento pubblicato sul sito del consorzio ( https://sdslunigiana.it ) nella sezione ‘Il sistema locale’. Nella Società della Salute il Comitato di partecipazione era già attivo dal 2004, ma con la riorganizzazione del servizio sanitario regionale (legge regionale 84 del 2015), si è ravvisata l’opportunità di qualificarne ulteriormente l’attività e di garantirne una partecipazione più consapevole ed efficace. Con la legge regionale 75 del 2017 era stato definito un percorso più delineato per consentire una maggiore e più attiva partecipazione dei cittadini alla pianificazione, programmazione e al buon funzionamento dei servizi sanitari. Il Comitato di partecipazione ha funzioni di consultazione e di proposta in merito all’organizzazione ed erogazione dei servizi ed è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza, dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d’intesa con l’Asl. Sono escluse le associazioni che intrattengono rapporti economici continuativi con l’Azienda sanitaria.

