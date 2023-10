Comune della Spezia capofila del progetto “T.I.ME.R. – Tempo di impresa mettiamoci in rete”

Il Comune della Spezia ha aderito all’avviso pubblico ANCI “Giovani e Impresa” – iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile universale” con la presentazione del progetto “T.I.ME.R. – Tempo di impresa mettiamoci in rete”. Un progetto rivolto ai giovani della fascia di età 18-35 anni che intende incentivare e mettere in luce l’attrattività di fare impresa. La cordata che ha presentato l’elaborato è formata da 11 Comuni del territorio spezzino, La Spezia (comune capofila), Bolano, Calice al Cornoviglio, Follo, Lerici, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Santo Stefano di Magra, Sarzana e Vezzano Ligure, oltre al Comune di Carrodano, che ha già formalizzato l’adesione, cui si aggiungono sei partner (Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carispezia, Ufficio Scolastico regionale della Spezia, Promostudi, Fondazione ITS Spezia e Is.for.coop) che collaboreranno attivamente alle attività di analisi, scouting e coinvolgimento attivo dei ragazzi.

Nel progetto elaborato vengono forniti ai giovani gli indirizzi per lo sviluppo di idee imprenditoriali, tenendo conto dei settori trainanti per l’economia locale – logistica portuale, nautica e cantieristica navale, turismo – ma anche delle tipicità e dalle eccellenze locali che interessano le aree rurali e interne della provincia e conta di intercettare almeno il 20% della popolazione d’età 18-35 anni dei territori dei Comuni aggregati, che ammonta a 27.903 unità. Viene inoltre indicata una metodologia e dei punti di accesso fisici e virtuali comuni, partendo dalla già esistente Rete per il Lavoro, oggi allargata anche grazie alla partecipazione dei Comuni aderenti, e dalle iniziative già sviluppate dal partenariato.

