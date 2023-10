Da mercoledì scatta una nuova allerta per temporali, sarà gialla su tutto il levante ligure

Dal pomeriggio di domani, mercoledì 18 ottobre, è atteso sulla Liguria un deciso peggioramento. La nostra regione sarà interessata da condizioni di marcata instabilità con forti temporali, che nella notte potranno colpire soprattutto il Centro-Levante; i fenomeni avranno carattere organizzato e potranno risultare localmente persistenti con cumulate anche molto elevate. Le condizioni di maltempo si attenueranno solo parzialmente nel corso della giornata di giovedì e già dalla serata si intravede un nuovo, possibile peggioramento con piogge almeno fino a sabato. I temporali saranno accompagnati da venti forti di Tramontana sul Ponente. Pertanto sarà allerta gialla per temporali nel centro (B) e nel levante della Regione (C), nell’entroterra genovese (E) e nello Spezzino (zona C) dalle 17 alle 23 di mercoledì 18 ottobre.

