Dona la spesa, il 14 ottobre raccolte 6 tonnellate di prodotti nei supermercati Coop della provincia di Savona

Liguria. Continua a crescere il valore degli aiuti che Coop Liguria offre al territorio per contribuire a contrastare il fenomeno della povertà.

Sabato 14 ottobre si è svolto l’ultimo dei tre appuntamenti annuali con “Dona la spesa”, la raccolta di generi di prima necessità e di cancelleria che Coop Liguria effettua tre volte l’anno in collaborazione con le associazioni locali. Sono state raccolte 27 tonnellate di prodotti (di cui quasi 6 in provincia di Savona), che si sommano alle 28,5 di maggio e alle 11 di settembre, per un totale di oltre 66 tonnellate di aiuti.

