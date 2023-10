Esenzione dalla tassa rifiuti, ecco le soglie Isee per chi vive nel comune della Spezia

Esenzione totale dal pagamento della tariffa rifiuti per chi ha un Isee inferiore a 6.829,94 euro e riduzione del 50 per cento per coloro che hanno un Isee inferiore a 10.015,8 euro. Sono queste le soglie decise dall’amministrazione comunale rispetto alle agevolazioni della Taric 2023 nell’ambito dell’approvazione del provvedimento che indica le linee guida per redazione degli appositi elenchi per il riconoscimento dell’esenzione totale o parziale.

La misura, approvata nel corso della seduta della giunta comunale di ieri mattina, ha cadenza annuale ma è stata presa anche in considerazione degli effetti della crisi economica e del disagio socioeconomico dilagante.

Gli altri requisiti per accedere alle agevolazioni sono, ovviamente, la residenza nel comune della Spezia nell’unità immobiliare cui si riferisce la tassa sui rifiuti, non essere proprietari (nessuno dei componenti del nucleo familiare) di beni immobili, con l’esclusione dell’immobile di residenza. Inoltre l’esenzione, totale o parziale, è applicabile solamente alla prima casa.

Una volta che la struttura organizzativa Politiche sociali e sanitarie avrà steso gli elenchi sulla base delle certificazioni Isee prodotte, a cominciare dai valori più bassi, questi saranno trasmessi a Spezia risorse, soggetto deputati alla gestione della Taric.

La domanda di partecipazione alla procedura potrà avvenire solo ed esclusivamente mediante la compilazione di apposito form/modulo on line tramite accesso identificato (Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi) alla piattaforma gestionale in uso a Spezia risorse.

