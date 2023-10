Genova. In vista della sfida di Bergamo, Alberto Gilardino può sorridere. Non un riso a 32 denti, visto che Strootman è ancora da valutare, ma per la difficile sfida che attende il suo Genoa recupera sia Mateo Retegui, sia Milan Badelj.

Il centrocampista croato si è visto oggi a Pegli e per domenica sarà convocabile.

