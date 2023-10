Monterosso cerca “professori di tradizione” per i bimbi della primaria

Professori di Tradizione Cercasi. La richiesta arriva dal Comune di Monterosso che vuole lanciare un nuovo progetto educativo per le primarie del territorio rivierasco. “ Desideriamo coinvolgere attivamente la nostra cittadinanza – spiega l’amministrazione -, trasformando gli abitanti in veri e propri “Professori di Tradizione”.

“L’obiettivo del progetto sarà promuovere la conoscenza delle tradizioni locali come strumento interdisciplinare, affinché la cultura, la storia e le tradizioni diventino pilastri nell’acquisizione di competenze trasversali e valori fondamentali per i giovani – prosegue la nota -. Ad ogni cittadino verrà affidata la gestione di una lezione tematica di 1/2 ore, affiancato dal personale scolastico e dallo staff del Comune. Le lezioni verranno concordate e organizzate in precedenza prevedendo una lezione al mese. Se si hanno esperienza o conoscenza in uno o più dei temi proposti e c’è la volontà di contribuire al progetto è necessario scrivere entro il 30 ottobre alla mail segreteria.sindaco@comune.monterosso.sp.it oppure via Whastapp al numero 335 7950982”.

