Ordinanza anti alcol, Gambino porta i dati in aula: “Crollate le segnalazioni alla polizia locale”

Genova. Meno 59% le segnalazioni per mala movida, meno 69% le denunce per danneggiamento, meno 44% quelle per ubriachezza molesta, meno 61% gli interventi per disturbo alla quiete pubblica proveniente dai locali. Sono i numeri snocciolati in consiglio comunale dall’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino per dimostrare l’efficacia dell‘ordinanza anti-alcol firmata nel luglio 2023 e prorogata fino a settembre 2024. Provvedimento che finora ha fruttato 935 sanzioni, di cui 11 per vendita di alcolici fuori dall’orario consentito.

A chiedere un aggiornamento sulla questione è stata la consigliera Francesca Ghio della Lista RossoVerde con un’interrogazione alla giunta. Secondo l’esponente dell’opposizione l’ordinanza ha un “approccio securitario che non risolve il problema del degrado ma lo sposta”, e aggiunge: “Servirebbero più eventi culturali per contrastare la mala movida”. “Ma quello che conta – ha risposto l’assessore Gambino – è una decisa diminuzione del numero delle richieste di intervento alla polizia locale”.

