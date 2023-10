Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Una notte europea da sogno per la Pro Recco che in una piscina di Chiavari stracolma batte l’Olympiacos per 12-11 e mette più di un piede al secondo turno di Champions League. Sotto di tre gol in avvio, in vantaggio per la prima volta solo alla fine del secondo tempo, i biancocelesti giocano una difesa eccezionale nella seconda metà di partita; brilla la stella di Condemi, a segno tre volte, miglior marcatore della serata.

» leggi tutto su www.levantenews.it