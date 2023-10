Palloncini in cielo, Genova vota la mozione che li potrebbe rendere presto fuorilegge

Genova. Che sia per festeggiare una vittoria o per celebrare una dipartita, il lancio dei palloncini in cielo potrebbe diventare fuorilegge, a Genova. Dopo diversi rinvii e una discussione in aula durata oltre due ore il consiglio comunale ha approvato una mozione, presentata dal consigliere di maggioranza Walter Pilloni (Vince Genova) che impegna “il sindaco e la giunta, a valutare anche attraverso una apposita commissione se non sia opportuno unirsi ad altri Comuni più virtuosi emettendo un’ordinanza che vieti, erga omnes, l’utilizzo in tutta l’area comunale di palloncini atti al volo da rilasciare in atmosfera a fine cerimonia”.

La motivazione è di tipo ecologico secondo Pilloni, imprenditore nel settore green da anni e sensibile al tema della sostenibilità. “Numerosi studi effettuati nel mondo hanno evidenziato che i palloncini esausti sono l 80% dei rifiuti che vengono rinvenuti nello stomaco delle tartarughe, uccelli marini e foche decedute o spiaggiate lungo le coste del globo”, ha detto in aula presentando la mozione.

