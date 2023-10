“Passerella Battifollo-Crociata doveva essere pronta in estate ma i lavori non sono ancora partiti”

“”Battifollo e il centro città più vicini” e ancora: “In quattro mesi la passerella pedonale sarà pronta”. Questo è quanto durante la scorsa campagna elettorale veniva annunciato e promesso dalla sindaca Cristina Ponzanelli all’inaugurazione del cantiere di via Emiliana per la riqualificazione e la sistemazione della passerella e delle rampe d’accesso. Tempi e costi dell’intervento sembravano certi.

Seguivano ringraziamenti rivolti, tra gli altri, alla consulta di Battifollo, la quale con forza segnalava da tempo il disagio che la chiusura creava.

Bene, a oggi ottobre 2023, a sette mesi di distanza, dell’inizio dei lavori non vi è traccia. Lo stato di abbandono e degrado resta immutato così come il disagio. Oggi i residenti dei quartieri di Battifollo e Crociata si chiedono come mai tutto quello annunciato durante la campagna elettorale non abbia ancora trovato riscontro. Promesse scritte sull’acqua? Per adesso pare proprio di sì.

Il circolo PD di Battifollo e Crociata chiede quindi alla sindaca Ponzanelli di chiarire i motivi di questo ennesimo ritardo”.

Simone Boni, segretario del Circolo Pd

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com