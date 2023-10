Piazza Cavour, al via la rivoluzione viabilità per l’apertura dell’ex Mercato del pesce: cosa cambia

Genova. Al via le modifiche al traffico in piazza Cavour, tra l’ex Mercato del Pesce e la Caserma san Giorgio, necessarie per regolare l’accesso diretto, lungo la direttrice via Mura di Malapaga, all’area del Porto Antico.

I lavori sono propedeutici all’apertura dell’ex Mercato del Pesce, prevista il 26 ottobre, e saranno incentrati sulla realizzazione di un varco nello spartitraffico sotto i piloni della sopraelevata all’altezza della caserma San Giorgio. Il varco consentirà a chi arriva da levante, quindi da corso Saffi, di svoltare direttamente verso l’ex mercato e quindi anche verso il porto antico attraverso le mura di Malapaga.

