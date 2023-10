Pio incanta anche in Nazionale: il più piccolo degli Esposito in gol in Under 21

È sempre più in rampa di lancio Francesco Pio Esposito, che dopo il primo gol in Serie B con la maglia dello Spezia trova anche la prima gioia con la Nazionale Under 21. Il più piccolo dei fratelli Esposito è andato in rete questa sera nella sfida degli Azzurrini contro la Norvegia: ventidue secondi dall’inizio della ripresa per aprire il piatto mancino e spedire in gol un assist al bacio del gioiellino dell’Empoli Baldanzi.

Pio segna, convince e gioca, benissimo. In campo per praticamente tutta la partita (sostituito al minuto 87), Pio è sempre più inserito negli schemi dell’Under 21, dove giocano compagni con diversi anni in più di lui. Un’ottima notizia per lo Spezia, che ora lo attende a Follo per gli ultimi giorni di preparazione alla sfida con il Palermo, per dare una mano in più ad un attacco che per ora fatica a segnare.

