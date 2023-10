Processo Morandi, scoppia il caso Camomilla: il suo legale annuncia 7 ore di dichiarazioni spontanee prima dell’esame

Genova. Oggi alla quarta udienza consecutiva dopo aver risposto per quasi sette ore alle domande del suo avvocato e a quelle del difensore di parte civile Raffaele Caruso l’imputato Emanuele De Angelis ha detto basta chiedendo cortesemente al tribunale di interrompere il suo esame alle 16.30 per riprenderlo domani. E il presidente Lepri ha ovviamente concesso lo stop. Così domani, l’udienza per il crollo del ponte Morandi che non era prevista si farà.

Dopo le udienze devastanti a cui si è sottoposto De Angelis fra l’altro tutti gli altri imputati di Spea che avevano deciso di farsi interrogare hanno cambiato idea: si tratta di Massimo Giacobbi, Lucio Ferretti Torricelli e Maurizio Ceneri.

