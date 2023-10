Rapallo: Villa Porticciolo, il Tar respinge il ricorso del Bristol

L’Hotel Bristol perde anche nella discussione di merito la causa contro il Comune di Rapallo e la Miramare Ristorazione srl.

È di stamane la pubblicazione della sentenza della causa discussa al Tar il 6 Ottobre scorso e in essa di legge che ogni punto relativo alle pretese della Rga, proprietaria del Grand Hotel Bristol, è stato respinto.

Merito, dunque, al Comune di Rapallo, assistito dall’avvocato Luigi Cocchi, e alla Miramare Ristorazione, amministrata dalla signora Maria Rosaria Sangiovanni, assistita dall’avvocato Matteo Malagoli di Santa Margherita, per aver agito secondo i principi della correttezza amministrativa. Nel frattempo sono stati avviati i lavori propedeutici, d’intesa con la Soprintendenza, per il recupero della struttura, per lo svolgimento dei quali il Gruppo Sangiovanni si avvarrà di professionisti di lunga esperienza entrambi impegnati, a Genova, nelle operazioni di riqualificazione del Waterfront di Genova Levante, Angiolino Barreca, titolare dell’omonimo studio, e Paolo Brescia, titolare dello studio di architettura Obr di Milano, ma entrambi Chiavaresi.

