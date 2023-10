Rsa Mazzini, Centi: “Non chiarite le intenzioni su edificio e gestione”

“Non posso che ribadire una forte preoccupazione per il destino della Rsa G. Mazzini della Spezia e più in generale per la situazione di centinaia di famiglie della provincia spezzina che hanno serie difficoltà a gestire parenti anziani senza la disponibilità di posti letto nelle strutture e di servizi a domicilio. Alle difficoltà di queste persone si aggiunge anche la preoccupazione per i livelli occupazionali che, nonostante la risposta ricevuta oggi in Consiglio regionale dall’assessore Gratarola, sono garantiti solo fino al 31 dicembre di quest’anno”. Lo dichiara in una nota Roberto Centi, consigliere regionale spezzino della Lista Sansa, che oggi in Consiglio regionale ha appunto presentato un’interrogazione sulle Rsa dello Spezzino.

“Purtroppo dalla giunta – prosegue il consigliere regionale e comunale – ho ricevuto una risposta parziale che, seppur articolata con tanti numeri, non chiarisce in alcun modo i nodi cruciali della vicenda Mazzini e delle Rsa in generale nella provincia spezzina. Cambiando nome alle cose e usando adesso il termine Progetto G. Mazzini, i problemi restano sempre gli stessi. In primis l’edificio che oggi ospita la Mazzini: non è ancora chiaro se le intenzioni di Comune, Asl 5 e Alisa siano la demolizione, l’alienazione, l’adeguamento strutturale con ingenti lavori o altre soluzioni che finora non sono ancora emerse. La commissione composta da Comune e Asl 5, che oggi abbiamo scoperto riunirsi settimanalmente dallo scorso giugno, ha dato come scadenza per l’individuazione di una soluzione definitiva la fine di quest’anno. A mezzo stampa il direttore amministrativo di Asl 5, Maria Alessandra Massei, parla di risparmio nel demolire completamente l’edificio e ricostruirlo anziché restaurarlo, ipotesi questa che ci farebbe subito venire una domanda: se la strada fosse questa, perché si è proceduto recentemente a lavori sugli infissi e sui servizi igienici al terzo piano dell’edificio per oltre 450mila euro di soldi pubblici?”.

